De vakantieparken van Center Parcs noemen hun bubbelbaden sinds afgelopen maand geen 'jacuzzi's' meer, meldt De Telegraaf donderdag. De reden daarvoor is een aantal brieven met dreigende taal van de Jacuzzi Group, de maker van de originele jacuzzi die de beschermde merknaam met de brieven probeert te verdedigen.

De jacuzzi behoort al jaren tot het rijtje waarin bijvoorbeeld de Luxaflex en de Walkman ook jarenlang toe behoorden: merknamen die in de volksmond gebruikt worden als soortnamen. Luxaflex en Walkman zijn beschermde merknamen gebleven van Hunter Douglas en Sony. Jacuzzi Group wil zich ook bij dat rijtje voegen om te voorkomen dat de rechten op de jacuzzi komen te vervallen.

De dreigende taal in de brieven van Jacuzzi Group heeft in ieder geval effect gehad bij Center Parcs: volgens De Telegraaf heeft het vakantiepark aan samenwerkende bedrijven laten weten het woord 'jacuzzi' niet langer te gebruiken.

Het is overigens niet helemaal zeker of Jacuzzi Group op tijd is met de brieven; merkenrechtjurist Christine Noordzij twijfelt tegen De Telegraaf over of het bekende bubbelbad inmiddels een soortnaam is. "Maar in deze tijd hebben dit soort juridische kwesties in de hotel- en recreatiebranche totaal geen prioriteit, dus ik begrijp dat men besluit tot aanpassing van de naam. Ze hebben nu wel iets anders aan hun hoofd", aldus Noordzij.