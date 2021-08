In het afgelopen kwartaal lag de omzet van de auto- en motorbranche 38,5 procent hoger dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Vorig jaar stortte de verkoop van auto's in het voorjaar en de zomer in door de coronacrisis. Aangezien de omzet nu boven het niveau van voor de coronacrisis ligt, lijkt het erop dat de sector uit het dal geklommen is.

In het tweede kwartaal van vorig jaar lag de omzet van de branche nog een kwart lager dan een jaar eerder. Dat was de grootste krimp in 25 jaar en die werd veroorzaakt doordat er fabrieken dicht moesten door de coronacrisis. Ook was het consumentenvertrouwen fors lager, waardoor mensen grote uitkopen even uitstelden.

Nu is dat anders en veert de sector al een aantal kwartalen op rij op. Onder de importeurs van nieuwe personenauto's was de opleving het grootst. Daar groeide de omzet met 51,1 procent ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar. In de motorbranche groeide de omzet met 40,9 procent en de omzet in de handel en reparatie van personenauto's groeide met 37,3 procent.

Al dat extra werk moet ook door iemand gedaan worden, en dus is de sector volop op zoek naar nieuwe krachten. In het tweede kwartaal waren er 4.600 vacatures, terwijl dat er in het eerste kwartaal nog 3.100 waren. Het aantal vacatures was twee jaar lang niet zo groot.