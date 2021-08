Hoewel de paarse briefjes van 500 euro al bijna 2,5 jaar niet meer in omloop worden gebracht, verdwijnen ze niet snel uit het systeem. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Centrale Bank (ECB). In juli gingen er nog 387,6 miljoen briefjes van 500 euro rond, tegenover 506,8 miljoen in april 2019.

De paarse briefjes worden niet meer in omloop gebracht, omdat ze vaak worden gebruikt voor criminele activiteiten als witwassen en drugshandel. Bij de handel in drugs gaat het vaak om grote bedragen, waarbij het handiger is om 500 eurobiljetten te gebruiken, dan bijvoorbeeld die van 50 euro. Zo bedraagt het gewicht van 1 miljoen euro in de paarse briefjes maar 2,2 kilo. Hetzelfde bedrag in briefjes van 50 euro weegt meer dan 20 kilo.

Toch heeft de maatregel van de ECB maar een beperkt resultaat gehad: ruim twee jaar na het besluit gaat er nog altijd 193 miljard euro aan 500 eurobiljetten rond in de eurozone, vergeleken met 253 miljard euro in april 2019. Omgezet in aantal briefjes is dat een verschil van ongeveer 119 miljoen paarse vijfhonderdjes.

De waarde van het aantal 500 eurobiljetten in omloop (in duizenden euro's)

Mogelijk heeft het gebrekkige effect van de maatregel te maken met het feit dat de briefjes nog altijd gelden als geldig betaalmiddel. Zo werd voorkomen dat consumenten met briefjes van 500 euro ineens met nutteloos geld kwamen te zitten, maar kunnen criminelen dit geld nog steeds gebruiken. De Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU), een overheidsinstantie die witwassen en financiering van terrorisme bestrijdt, pleit al tijden voor het in z'n geheel afschaffen van de paarse briefjes.

Banken proberen het gebruik van de 500 eurobiljetten inmiddels ook te ontmoedigen. Zo maakte Rabobank donderdag bekend meer geld te vragen van zakelijke klanten voor het storten van briefjes van 200 en 500 euro. Zakelijke klanten worden aangemoedigd om zoveel mogelijk digitaal zaken te doen. "We werken er hard aan om dit (criminele activiteiten als witwassen, red.) te voorkomen en als ondernemer kunt u hieraan meewerken door grote bedragen zoveel mogelijk digitaal te ontvangen", aldus de bank.