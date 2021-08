In het afvalwater van het Amerikaanse chemiebedrijf 3M zit inderdaad de schadelijke stof FBSA. Het bedrijf in het Belgische Zwijndrecht loost afvalwater in het water van de Schelde, dat uiteindelijk ook door de Nederlandse Westerschelde stroomt. Het bedrijf zou de Belgische Federale Milieu-Inspectie woensdag al hebben laten weten dat het de stof inderdaad loost.

De eerste resultaten van de inspectie bevestigen dat nu ook, meldt Het Laatste Nieuws donderdag. Hoeveel er van de stof in het water zit, is echter nog niet duidelijk. Verdere analyses moeten dat uitwijzen.

3M had geen vergunning om FBSA in het water te lozen. Het is een stof die zich ophoopt in de longen. Kankerexpert Nic van Larebeke zei eerder al tegen de krant De Morgen dat FBSA in verband kan worden gebracht met luchtweginfecties bij kinderen onder de vijf jaar en een daling van hun antilichamen, en hart- en vaatziektes bij volwassenen.

Of de stof ook is aangetroffen in de Westerschelde en of omwonenden daar last van kunnen krijgen, is niet bekend. Het RIVM kon daar eerder deze week nog geen duidelijkheid over geven.

3M ligt al langer onder vuur omdat het tot 2002 PFOS maakte, gevaarlijke chemicaliën die lijken op die van Chemours waarmee delen van Dordrecht al eerder vervuild raakten. De stoffen bleken in flinke hoeveelheden in het water en de grond in en om het Belgische Zwijndrecht terecht te zijn gekomen, waar 3M FBSA produceert. Dat levert gezondheidsrisico's op voor mensen in de omgeving.