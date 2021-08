Rabobank vraagt vanaf 1 oktober 5 euro per keer dat je een biljet van 200 of 500 euro wil storten op je rekening. Dat doet de Nederlandse bank naar eigen zeggen om ervoor te zorgen dat mensen grote bedragen vaker digitaal ontvangen en om misbruik van contant geld door criminelen tegen te gaan, schrijft ze in een brief aan haar klanten.

Op dit moment kost geld storten bij Rabobank 2,25 euro per keer, maar vanaf de vijfde storting in een jaar gaat het tarief naar 9,50 euro. Nu komen daar dus nog extra kosten bij als het gestorte bedrag groter is dan 200 euro. De tarieven gelden voor zowel storten via de sealbag als via de automaat.

"Contant geld speelt nog altijd een belangrijke rol in de maatschappij, maar aan het gebruik van grote sommen geld zijn risico's verbonden zoals witwassen en andere criminele activiteiten", meldt het bedrijf aan zijn bedrijfsklanten. "We werken er hard aan om dit te voorkomen en als ondernemer kunt u hieraan meewerken door grote bedragen zoveel mogelijk digitaal te ontvangen."

Rabobank wijst erop dat het een wettelijke verplichting heeft om onderzoek te doen naar de herkomst van grote biljetten contant geld. "En aangezien dit hoge kosten met zich meebrengt, zijn wij genoodzaakt onze tarieven aan te passen."

De bank vraagt ondernemers in de brief om hun klanten zoveel mogelijk te simuleren om met pin te betalen. Het bedrijf was nog niet bereikbaar voor commentaar.