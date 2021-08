De oliereus Shell wordt energieleverancier en gaat groene stroom en gas leveren aan Nederlandse huishoudens. De energie zal komen van Nederlandse wind- en zonneparken. Eind dit jaar kunnen klanten zich aansluiten bij Shell Energy, meldt het bedrijf donderdag.

Shell levert op dit moment al energie aan huishoudens in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Nederland is de volgende stap, zegt het Nederlands-Britse bedrijf.

In eerste instantie gaat Shell de energie inkopen op de vrije energiemarkt, hoewel het bedrijf wel al zijn eigen energieparken heeft. Shell heeft windparken bij Borssele en Egmond aan Zee en een zonnepark in Heerenveen. Binnenkort wil de oliegroep ook zonne-energie opwekken in Sas van Gent.

"Op dit moment is het nog niet mogelijk om een rechtstreekse lijn te maken tussen de parken en de huishoudens", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. "Maar op termijn is het wel de bedoeling dat de stroom wordt opgewekt via onze eigen parken." Wanneer dat zal zijn, kon de woordvoerder niet zeggen.

'Geen poging om reputatie op te poetsen'

Om te bewijzen dat de energie uit Nederland komt, zal Shell werken met zogenoemde 'Garanties van Oorsprong'. Dat is een Europees instrument waarmee de herkomst van duurzame energie bewezen kan worden.

Shell ligt al een tijd onder vuur, omdat het bedrijf volgens criticasters verantwoordelijk is voor een groot deel van de wereldwijde CO2-uitstoot. In mei verplichtte een rechter Shell nog om zijn uitstoot zo goed als te halveren tegen 2030.

Volgens de woordvoerder is de beslissing om groene energie te verkopen echter geen poging om de reputatie op te poetsen. "We zijn hier al langer mee bezig in andere landen en we willen gewoon onze klanten helpen verduurzamen", klinkt het.