Lidl roept in Nederland een hennepthee terug omdat die een te hoog gehalte bevat van het actieve bestanddeel van wiet. "De consumptie van deze thee kan ongewenste gevolgen voor de gezondheid hebben, zoals stemmingswisselingen en vermoeidheid", meldt de supermarkteten woensdag op zijn site.

Klanten wordt verzocht de hennepthee van het merk Mogota terug te brengen naar de winkel en niet op te drinken. Het gaat alleen om de thee met houdsbaarheidsdatum 31-12-2022 en streepjescode 3830001230185.

"Vanzelfsprekend wordt het volledige aankoopbedrag vergoed", benadrukt de budgetsuper.

De thee in kwestie. Foto: Lidl

Meer producten teruggeroepen in Duitsland

In Duitsland besloot Lidl naast thee ook koekjes en eiwitrepen terug te roepen. Ook in die producten werd namelijk tetrahydrocannabinol (THC), de belangrijkste werkzame stof in hasj en wiet, aangetroffen.

De producten werden gemaakt door de Tsjechische fabrikant Euphoria.