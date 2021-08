Het proces tegen Martin Winterkorn, de oud-topman van Volkswagen die wordt vervolgd vanwege zijn rol in de sjoemeldieselaffaire, wordt mogelijk uitgesteld. Dat schrijft de Duitse Business Insider woensdag. Reden voor de vertraging is een operatie aan de heup van Winterkorn. Het proces rond de andere vier voormalig bestuursleden van Volkswagen gaat wel gewoon door als gepland.

De heupoperatie van de 74-jarige Winterkorn, die wordt beschuldigd van samenzwering om commerciële fraude te plegen, kan alweer het derde uitstel van het proces betekenen. Het proces had eigenlijk in februari dit jaar moeten beginnen, maar werd al twee keer uitgesteld. Eerst vanwege complicaties na een heupoperatie en vervolgens door de coronapandemie.

In eerste instantie zouden Winterkorn en de vier andere oud-bestuurders tegelijk voor de rechter verschijnen, maar die twee worden nu van elkaar losgekoppeld. De zaak tegen vier voormalig bestuursleden zal geheel volgens de planning op 16 september beginnen, maar die tegen Winterkorn laat nog even op zich wachten. Business Insider schrijft dat Winterkorn pas halverwege 2022 weer fit genoeg is voor het proces, maar speculeert ook op een verder uitstel tot halverwege 2023 wanneer het proces tegen de andere voormalig bestuursleden is afgerond.

Winterkorn was in 2015 topman van Volkswagen toen de sjoemeldieselaffaire aan het licht kwam in de Verenigde Staten. Volkswagen gaf toen toe op grote schaal emissietesten te hebben gemanipuleerd met sjoemelsoftware, waardoor dieselwagens schoner leken dan ze in werkelijkheid waren. De kwestie heeft het autoconcern al zeker 30 miljard euro aan boetes en reparatiekosten gekost. In sommige landen zijn ook al vergoedingen uitgekeerd.