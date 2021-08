Nederlanders zullen het komende jaar steeds vaker Marskramers treffen in de winkelstraten. De oer-Hollandse huishoudformule wordt, samen met huishoudformules Novy, Prima en Groothandel Gouda, overgenomen door speelgoedverkoper Otto Simon. De speelgoedverkoper wil de laatstgenoemde formules omtoveren tot Marskramers, vanwege de naamsbekendheid van de winkel.

Otto Simon ziet de vier huishoudformules als een goede toevoeging aan de eigen winkelportefeuillie. De speelgoedverkoper bezit onder meer Top1toys, de op een na grootste speelgoedzaak binnen Nederland. "Veel huishoudwinkels verkopen speelgoed. Tevens opereren diverse Top1Toys-vestigingen nu al als combinatie met Marskramer, Prima, Novy, Groothandel Gouda én Blokker. Die combinatiewinkels zijn, ook in kleinschalige winkelgebieden, een succes" aldus een woordvoerder van Otto Simon.

Het aantal Marskramers in Nederland is de laatste jaren rap teruggelopen: waar Nederland in 2014 nog meer dan 200 vestigingen telde, zijn dat er nu nog maar 34. Dat zal binnenkort veranderen, want Otto Simon is van plan een groot deel van de 123 vestigingen van Novy, Prima en Groothandel Gouda om te dopen tot Marskramers.

De plannen voor de winkelformules zullen de komende weken worden uitgewerkt en voorgelegd worden aan ondernemers. Het woord 'vernieuwing' is een kernbegrip in deze plannen, zo wil Otto Simon de webshops van de huishoudformules opkalefateren.

Het is overigens niet de eerste keer dat de Marskramer-formule van eigenaar wisselt. Twee jaar geleden kocht het Duitse Audax de winkelformule van Blokker Holding. Nu verkoopt het moederbedrijf van AKO en Bruna de Marskramer weer door aan Otto Simon. Hoeveel geld er bij de overname gemoeid is, is niet bekend.