In de ruim 275 cao's die dit jaar zijn afgesloten, is duidelijk een corona-effect terug te zien. Zo krijgen werknemers in de voedingsindustrie, denk aan supermarkten, er zo'n 3 procent loon bij. Maar is in de horeca de zogenoemde nullijn toonaangevend. Dat blijkt uit een analyse van de tot dusver afgesloten collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) door AWVN, op verzoek van NU.nl.

Gemiddeld kwamen de afgesproken salarisverhogingen in de maanden tot en met juli uit op 1,8 procent. "We zien dat in de voedingsindustrie uitschieters tot wel 4 procent meer loon zijn, in de horeca daarentegen is in de afgesloten akkoorden overwegend afgesproken dat de werknemers er geen loon bij krijgen", zegt beleidsadviseur Mathijs Roodenburg van AWVN.

De horeca heeft natuurlijk grote klappen gekregen tijdens de coronacrisis terwijl de supermarkten en speciaalzaken profiteerden van het thuis eten.

In de zogeheten sectorale cao's, daar valt meteen een hele beroepsgroep onder, springt de cao in het beroepsgoederenvervoer er in positieve zin uit. Tienduizenden chauffeurs krijgen er bijna 3,5 procent salaris bij. "Ook dat heeft te maken met de coronacrisis, waardoor de webwinkels het heel druk kregen en er meer vraag was naar vervoer", legt Roodenburg uit.

In de financiële sector is sprake van een correctie

AWVN keek ook terug naar welke beroepsgroepen er de afgelopen tien jaar het minst of meest bij kregen. Daaruit komt naar voren werknemers in de industrie, chemie, bouw en metaalsector er volgens de cao relatief veel op vooruit zijn gegaan. "Dit zijn vaak sectoren met fysiek zwaar werk en krapte."

Werknemers in de financiële dienstverlening gingen er in de afgelopen jaren juist niet veel op vooruit. "Daar is ook sprake van een correctie ten opzichte van de jaren ervoor, toen die lonen juist veel hoger lager dan het marktgemiddelde. De financiële crisis heeft ook een rol gespeeld."

Winkelmedewerkers zijn er het afgelopen decennium ook niet veel op vooruit gegaan. "Die sector is nu weer hard geraakt en de verschuiving van fysieke winkels naar online speelt hier al langer een rol", aldus de beleidsadviseur van de werkgeversvereniging.

Tekorten kunnen leiden tot hogere lonen

In de afspraken die vorige maand werden gemaakt, is gemiddeld een salarisverhoging van 2,2 procent afgesproken, meer dan het jaargemiddelde. "In 2019 was al sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Door corona is er een gedwongen adempauze geweest in bepaalde sectoren", zegt Roodenburg.

"Door de overheidssteun zijn er weinig faillissementen geweest die er anders misschien wel waren geweest. Maar we zien de tekorten nu weer snel oplopen." Dat kan ertoe leiden dat de lonen verder oplopen.