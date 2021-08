In alle Europese landen wint de fiets en in het bijzonder de e-bike terrein. Gekeken naar het aandeel van de fietsen met trapondersteuning op het totale aantal verkochte fietsen, is Nederland leidend. In aantallen, moesten we afgelopen jaar alleen het veel grotere Duitsland voor ons dulden, blijkt uit cijfers van de Europese brancheorganisatie Conebi.

"Nederland is altijd al gidsland geweest waar het om fietsen gaat", zegt directeur Manuel Marsilio van de organisatie in gesprek met NU.nl. "Dat is nu met e-bikes niet anders." Nu is al een op de vijf verkochte fietsen, een elektrische. Conebi verwacht dat dit in een paar jaar tijd een op de twee zal zijn.

"Het aandeel van e-bikes neemt in alle landen toe, alleen de snelheid van de omarming verschilt", aldus Marsilio. In Nederland was vorig jaar de helft van alle verkochte fietsen een e-bike, zo'n 550.000. In Duitsland gingen er 2 miljoen over de toonbank. Frankrijk staat op een derde plaats na Nederland met 515.000, gevolgd door Italië met 280.000 stuks.

België besluit de top vijf met 240.000 e-bikes. "De e-bike wordt steeds meer ontdekt als het ideale vervoermiddel voor forenzen. Steeds meer landen zorgen dat daar ook de juiste infrastructuur voor is", weet Marsilio.

Maar ook voor sporten wordt de e-bike steeds vaker ingezet. "Fietsen is het nieuwe golfen. Dat zie je ook terug aan de populariteit van de e-mountainbikes. En het fietstoerisme floreert in Europa. En ook daar is de e-bike in opmars."

Meer dan 10 miljard omzet voor de e-bikes

Aan de e-fietsen wordt ook flink wat geld besteed. De uitgaven aan alle fietsen in de EU plus het VK kwam vorig jaar uit op 18,3 miljard euro, een plus van maar liefst 40 procent ten opzichte van een jaar eerder. Aan e-bikes werd 10,6 miljard euro uitgegeven, dat is een toename van 52 procent.

In Nederland was de verkoop van de elektrische fiets vorig jaar goed voor 50 procent van het totaal van 1,1 miljoen verkochte fietsen, ter waarde van 1,7 miljard euro. Gewone stads- of toerfietsen waren goed voor iets meer dan een kwart van de in ons land verkochte fietsen, gevolgd door fietsen voor kinderen en jeugd, met 10 procent.

Mountainbikes maakten 5 procent van het totaal uit en hybride (sport)fietsen en racefietsen 7 procent. De rest wordt door de RAI geschaard onder 'overige', zoals vouwfietsen.