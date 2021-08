De Zweedse vrachtwagenproducent Scania stopt vrijdag met de productie van vrachtwagens in Zwolle en Meppel, bevestigt de onderneming woensdag aan RTV Drenthe. Reden voor de productiestaking is het wereldwijde tekort aan computerchips. Vorige week staakte VDL Nedcar uit het Limburgse Born de productie om dezelfde reden.

Scania verwacht dat er sowieso een week geen vrachtwagens geproduceerd kunnen worden in de Nederlandse fabrieken. "We hopen dat de productiestop zo kort mogelijk is, maar we gaan in ieder geval uit van een week", zegt een woordvoerder tegen RTV Drenthe.

Als gevolg van de productiestop zal een deel van de in totaal vijftienhonderd medewerkers in de twee fabrieken thuis komen te zitten. Hoeveel werknemers dat precies per fabriek zijn, is niet bekend. Scania assembleert de vrachtwagens in Zwolle, terwijl de spuiterij in Meppel zit.

Het nieuws is een nieuwe klap voor de Nederlandse auto-industrie. Vorige week werden de werkzaamheden bij automaker VDL Nedcar ook al stilgelegd door het wereldwijde tekort aan computerchips. Door de productiestop zitten zo'n 4.500 werknemers van de fabriek in Born "tot nader order" thuis.

Het chiptekort wordt niet alleen in Nederland gevoeld; wereldwijd hebben autoproducenten last van het gebrek. Zo maakte Toyota, de op een na grootste automaker ter wereld, donderdag bekend de autoproductie in september met 40 procent terug te schroeven wegens het gebrek aan computerchips. Ook het Duitse Volkswagen kan minder produceren dan verwacht. Dat autobedrijf besloot vorige week een deel van het personeel langer op vakantie te sturen vanwege de beperkte productiemogelijkheid.