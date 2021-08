Waar het voor de strandpaviljoens een dramatisch slechte zomer is, is voor pretparken en dierentuinen het tegenovergestelde het geval. Die kunnen zich geen beter weer wensen dan het deze zomervakantie in Nederland is. En dat is zeer welkom, omdat ze lange tijd de poorten gesloten moesten houden en nog te maken hebben met beperkte capaciteit.

"Het is nu ideaal weer voor de dagattracties", zegt directeur Kees Klesman van de Club van Elf, waar - anders dan de naam doet vermoeden - 24 organisaties bij zijn aangesloten. Onder andere de Efteling, Madurodam, ARTIS en het Nederlands Openlucht Museum beleven een goede zomer.

"Het is weliswaar fris, maar het is geen noodweer en ook geen strandweer, dus waar ga je dan heen met het gezin?", vraagt Klesman retorisch. De dagattracties draaien nog wel op halve capaciteit. "En met reserveringen omdat er 1,5 meter moet worden gehouden. Maar de capaciteit die er is, wordt ook volledig benut. Als er ruimte is voor 7.500 mensen per dag in plaats van de normale 15.000, dan zijn die 7.500 bezoekers er ook."

Ook in bijvoorbeeld de achtbaan wordt 1,5 meter afstand gehouden; er hoeven geen mondkapjes gedragen te worden. "Mensen uit één huishouden mogen natuurlijk wel gewoon bij elkaar zitten." Waar het Openlucht Museum ook goede zaken doet, met dank aan het weer, geldt dat in mindere mate voor andere musea. Daar is het dan weer niet het perfecte weer voor.

"De musea profiteren iets van de Nederlanders die vakantie vieren in eigen land, maar de grote jongens missen ook de buitenlandse toeristen", doelt Klesman op bijvoorbeeld het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum in Amsterdam.

'Testen voor toegang zou terug naar af betekenen'

Als hij naar de leden van de Club van Elf kijkt, heeft de coronacrisis vooral diepe sporen achtergelaten bij de Keukenhof. "Die zijn in de afgelopen twee jaar maar een paar dagen open geweest, met een zeer beperkt aantal bezoekers."

De Club van Elf vraagt zich wel af wat er straks gebeurt als de anderhalvemeterregel geschrapt wordt. "Gelukkig hoeven bezoekers niet te testen voor toegang in het park, maar moet dat dan straks wel voor toegang bij de horeca in het park?", vraagt de directeur zich af. "Daar moet een oplossing voor komen. Anders zijn we weer terug bij af."