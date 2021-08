Het trage vaccineren van mensen tegen COVID-19 kan de wereldeconomie de komende jaren 2,3 biljoen dollar (bijna 2.000 miljard euro) aan verloren productie gaan kosten. Dat staat in een woensdag gepubliceerde studie van The Economist Intelligence Unit (EIU). Vooral armere landen zouden in de problemen kunnen komen.

De studie stelt dat de internationale inspanningen om opkomende landen te voorzien van coronavaccins tot dusver ver achterblijven bij de verwachtingen.

Daardoor gaan de campagnes in veel armere landen om mensen in te enten ook uiterst langzaam, staat in het rapport. Hierdoor zou ook een gevoel van rancune kunnen ontstaan in die landen, wat kan leiden tot sociale spanningen.

De grootste economische verliezen in de periode tussen 2022 en 2025 zullen volgens de studie worden geleden in landen in de regio Azië-Pacific, met naar schatting bijna drie kwart van het totale schadebedrag. Maar ook landen ten zuiden van de Afrikaanse Sahara worden zwaar getroffen door de trage uitrol van vaccinaties en de economische schade die dat tot gevolg heeft.