De Meishan-terminal in de Chinese haven Ningbo-Zhoushan is sinds woensdag weer open na een sluiting van twee weken. Vanaf 11 augustus konden er tijdelijk geen containers meer de terminal in of uit nadat een medewerker positief was getest op het coronavirus en de rest van het personeel in quarantaine moest.

Ningbo-Zhoushan is de op twee na grootste haven ter wereld en de op een na grootste van China. De gesloten terminal is goed voor een kwart van de capaciteit in de haven. De sluiting zette de al fors verstoorde containervaart nog meer onder druk.

Er meerden intussen al enkele schepen aan, maar de verstoringen zijn nog niet volledig verholpen. Een medewerker van de haven verwacht volgens het persagentschap Bloomberg dat de ergste verstoringen komende maandag opgelost zullen zijn en dat de haven begin september weer op volle kracht zal draaien.

Het was al de tweede keer dit jaar dat een Chinese haven deels stilgelegd moest worden vanwege een corona-uitbraak. Eind mei moest de haven van het district Yantian een maand lang sluiten om dezelfde reden.

Coronacrisis zet druk op logistieke keten

De internationale logistieke keten is al een jaar fors verstoord. Aan het begin van de coronacrisis besloten veel containerhavens te sluiten omdat de wereldhandel plots volledig stilviel. Het herstel kwam echter sneller op gang dan verwacht, waardoor de havens en containerleveranciers de plots sterk gestegen vraag niet meteen konden volgen.

Die achterstand is alleen maar vergroot door het vastlopen van het containerschip Ever Given in het Suezkanaal. Dat veroorzaakte een enorme file van containerschepen in een van de belangrijkste handelsroutes over zee. Volgens Bloomberg kost het nu 11.000 dollar (9.370 euro) om een container te vervoeren van Sjanghai naar Los Angeles, een stijging van 220 procent ten opzichte van een jaar geleden.