Afghanen hebben bijna geen toegang meer tot contant geld. De pinautomaten zijn leeg en er komt geen geld van buitenaf meer binnen, schrijft Deutsche Welle. De Wereldbank besliste woensdag om alle financiële steun aan Afghanistan tijdelijk stop te zetten, net als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een week geleden.

Er vormen zich lange rijen bij pinautomaten in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, maar er komt geen geld meer uit. Banken zijn al twee weken gesloten en door onduidelijkheid over de wisselkoersen kunnen buitenlanders geen geld meer naar het land sturen.

De koers van de nationale valuta, de Afghani, daalde de afgelopen weken fors ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Twee weken geleden stond 80 Afghani nog gelijk aan 1 dollar. Inmiddels moet 86 Afghani worden neergeteld voor 1 dollar.

Dat joeg de voedselprijzen al fors op. Volgens Deutsche Welle zijn de prijzen van producten als bloem, olie en rijst binnen enkele dagen tijd met 10 tot 20 procent gestegen. Een inwoner van Kaboel laat aan de krant weten dat een zak bloem op dit moment 2.180 Afghani's (21,57 euro) kost.

Geen steun meer van belangrijke geldschieters

Daarnaast beslisten de belangrijkste geldschieters om tijdelijk geen geld meer over te maken aan Afghanistan zolang het land onder controle staat van de terreurgroep Taliban. Het IMF besliste vorige week al om eerder geplande financiële steun van 450 miljoen dollar (383 miljoen euro) voorlopig op te schorten.

Woensdag zei ook de Wereldbank dat ze alle financiële steun aan het land tijdelijk pauzeert. De geldverstrekker maakte de afgelopen negentien jaar al 5,3 miljard dollar (4,5 miljard euro) over naar Afghanistan voor infrastructuur- en ontwikkelingsprojecten. De internationale bank heeft ook al haar Afghaanse werknemers geëvacueerd uit het land.

"We blijven wel contact houden met de internationale gemeenschap en ontwikkelingspartners. We bekijken nu hoe we de inwoners van Afghanistan toch nog kunnen blijven steunen", zegt een woordvoerder tegen de BBC.

Afghanistan is voor een groot deel afhankelijk van internationale hulp. Zo'n drie kwart van de overheidsuitgaven van de vorige regering werd ermee gefinancierd.