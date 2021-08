Sinds vorig jaar zomer is de bierconsumptie in Nederland met zo'n 8 procent gedaald vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Alleen van alcoholvrij bier werd juist meer gedronken, circa 3 procent. Dat blijkt uit cijfers van Nederlandse Brouwers, die NU.nl heeft opgevraagd.

Alcoholvrij bier is inmiddels goed voor 7 procent van alle hectoliters bier die gedronken worden. Tien jaar geleden was dat nog maar net iets meer dan 1,5 procent. Het aandeel van pils op het totaal is in diezelfde periode teruggelopen van ruim negen op de tien biertjes naar iets meer dan drie kwart.

De opvallendste stijging komt van speciaalbier, daarvan verdubbelde de consumptie in tien jaar tijd, van nog geen 6 procent naar iets meer dan 12 procent. "Bijvoorbeeld IPA is heel populair", zegt de woordvoerder van de verenigde brouwers. "Er is heel veel keus in en het wordt ook steeds vaker bij het eten gedronken bijvoorbeeld."

Daarmee is het haast een alternatief voor wijn aan het worden. Speciaalbier, met een alcoholpercentage van tussen de 6 en 10 procent, is welhaast de tegenhanger van het alcoholvrije bier, dat ook steeds gewilder is. "Ook dat heeft te maken met een toegenomen aanbod en dat het steeds meer geaccepteerd is", meent de woordvoerder van Nederlandse Brouwers.

Biermixen, de Radlers, zijn tegenwoordig goed voor bijna 3,5 procent van alle biertjes. Het bier met een smaakje met doorgaans zo'n 2 procent alcohol bestond tien jaar geleden nog niet.

Vrouwen drinken evenveel bier, jongeren meer

Uit onderzoek van de brouwers komt naar voren dat het percentage Nederlanders dat weleens bier drinkt, wat voor soort dan ook, in vijf jaar tijd is afgenomen van 48 procent naar 45 procent.

Vrouwen zijn evenveel bier blijven drinken, mannen minder. Gekeken naar leeftijd, zijn jongeren juist meer bier gaan drinken, terwijl de consumptie in de oudere leeftijdsgroepen is afgenomen. Vooral 65-plussers drinken het minder. Jongeren van achttien tot dertig jaar juist meer. "Bier is hipper geworden, vooral dankzij de alcoholvrije varianten en de speciaalbieren", geven de brouwers als verklaring.

In de periode van augustus vorig jaar tot en met juli dit jaar werd 10,6 miljoen hectoliter bier aan de man gebracht. "Een groot deel van de consumptie in de horeca is natuurlijk weggevallen. We drinken thuis wel meer bier, maar niet zoveel meer om dat helemaal goed te maken."

Pils is nog altijd goed voor 8,2 miljoen hectoliter, gevolgd door speciaalbier met 1,3 miljoen hectoliter. Van alcoholvrij bier werd bijna 740.000 hectoliter verkocht en van biermix tenslotte 360.000 hectoliter.