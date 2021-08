Alle werknemers van themapark Walt Disney World in Florida moeten zich laten vaccineren tegen corona als ze hun baan willen behouden. Daar heeft vakbond Service Trades Council Union mee ingestemd, kort nadat het Pfizer-vaccin in de VS volledig werd goedgekeurd.

Iedereen die in het park wil werken, moet voor 22 oktober kunnen aantonen dat ze zijn ingeënt. Dat geldt nu zowel voor de vakbondsleden, als niet-leden en ingehuurde medewerkers. Uitzonderingen gelden alleen op basis van medische of religieuze gronden.

Volgens de vakbond wordt van de mensen waarvoor geen uitzondering geldt maar die zich toch niet laten prikken, afscheid genomen. Het staat hen wel vrij om in de toekomst weer bij het bedrijf te solliciteren.

De vakbond waar Disney de overeenkomst mee sloot, vertegenwoordigde voor het uitbreken van de pandemie 43.000 van de 77.000 werknemers van Disney World. Disney maakte vorige maand al bekend dat alle niet-vakbondsleden en inhuurkrachten zich binnen zestig dagen moesten laten vaccineren.

Disney biedt de mogelijkheid aan werknemers om zich op locatie te laten vaccineren.