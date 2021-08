In ruim drie kwart van de 52 regio's in Nederland was de economie in het tweede kwartaal van dit jaar weer van dezelfde omvang als voor de coronacrisis of zelfs groter. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag. In twaalf regio's is dat nog niet het geval, waaronder Haarlemmermeer. Er wordt vanaf Schiphol, dat onder die regio valt, namelijk nog altijd minder gevlogen.

Mede daardoor is ook de economie van de regio Amsterdam is nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Dat komt onder meer omdat er minder toeristen zijn, waardoor de inkomsten uit de horeca en de cultuursector tegenvallen.

Vorige week maakte het CBS bekend dat de Nederlandse economie als geheel in het tweede kwartaal van dit jaar met 9,7 procent was gegroeid ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam onder meer door goede prestaties van de industrie, iets dat terug te zien was in de export van machines, chemische producten en transportmiddelen van Nederlandse makelij.

Mede hierdoor waren de economieën van regio's als Zuidoost-Noord-Brabant, Utrecht-West, Oost-Zuid-Holland en Delfzijl, die belangrijk zijn voor de industrie en handel, in het afgelopen kwartaal al ten minste 3 procent groter dan twee jaar eerder.