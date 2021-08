De webwinkel Cooblue zou dan toch binnenkort naar de beurs gaan, meldt de Belgische zakenkrant De Tijd. Volgens de krant kunnen Belgische particulieren de komende weken intekenen op de beursgang van het bedrijf. Dat maakt het onduidelijk of de beursgang in België of Nederland zal zijn. Coolblue wil hier niets over zeggen.

Dat Coolblue aan een beursgang werkt, komt niet uit de lucht vallen. In februari kondigde het bedrijf al aan dat het plannen in die richting had, maar het plakte er toen geen datum op. Later bleek dat de plannen op pauze waren gezet omdat de financieel directeur, die beleggers warm moest maken voor het aandeel, met zwangerschapsverlof was gegaan.

Maar nu zou het beursavontuur er toch van komen. De Tijd kon achterhalen dat kleine Belgische beleggers zich de komende weken kunnen voorbereiden op de beursgang van het e-commercebedrijf. "Een deel van de operatie is voorbehouden voor Belgische particulieren", schrijft de krant.

Dat schept wat verwarring over het land waar Coolblue zal noteren. Oorspronkelijk zou het bedrijf naar de beurs van Amsterdam trekken, maar het nieuws geeft de indruk dat Brussel ook een optie is. Coolblue wil geen commentaar geven. "In februari hebben we laten weten dat we hard nadenken over een beursgang en meer willen we daar nu niet over kwijt", klinkt het.

Oprichter blijft grootste aandeelhouder

Mocht het tot een beursgang komen, mikt Coolblue naar verluidt op een beurswaarde van 3 tot 6 miljard euro. Het bedrijf is voor 49 procent in handen van investeerder HAL en oprichter Pieter Zwart heeft 51 procent van de aandelen. Die laatste liet in februari al weten dat hij altijd de grootste aandeelhouder zal blijven en "zal blijven ondernemen".

Coolblue werd in 1999 opgericht door drie studenten. Een van hen was Zwart. De webwinkel verkoopt consumentenelektronica en probeert zich te onderscheiden met de service die het daarbij biedt. Inmiddels heeft het bedrijf ook 'echte' winkels in tien Nederlandse steden en vijf Belgische steden.