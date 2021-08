Het Amerikaanse chemiebedrijf 3M zou de Belgische Federale Milieu-Inspectie hebben laten weten dat het inderdaad FBSA, een stof die zich opstapelt in de longen, in het water van de Schelde loost. Dat meldt Het Laatste Nieuws (HLN) dinsdag. Het bedrijf heeft daar geen vergunning voor.

"FBSA is een van de ongeveer zesduizend PFAS-stoffen", laat een woordvoerder van het RIVM aan NU.nl weten. "Deze stoffen blijven lang bestaan in het milieu en worden daarom ook wel 'forever chemicals' genoemd. Deze ene stof vertoont sterke gelijkenis met een andere PFAS-stof (PFBS) en kan in PFBS worden omgezet. PFBS is in Europa aangemerkt als zorgstof."

Om te voorkomen dat er meer PFAS in het milieu komen, werkt Nederland volgens de woordvoerder mee aan een voorstel om in Europa de productie, de verkoop en het gebruik van alle PFAS te verbieden. Of de stof ook is aangetroffen in de Westerschelde en of omwonenden daar last van kunnen krijgen, is nog niet duidelijk.

3M ligt al langer onder vuur omdat het tot 2002 PFOS maakte, gevaarlijke chemicaliën die lijken op die van Chemours waarmee delen van Dordrecht al eerder vervuild raakten. De stoffen bleken in flinke hoeveelheden in het water en de grond in en om het Belgische Zwijndrecht terecht te zijn gekomen, waar 3M FBSA produceert. Dat levert gezondheidsrisico's op voor mensen in de omgeving.

Voor die stof vroeg 3M nooit een vergunning aan om het te lozen in het water. De Vlaamse overheid meet daarom ook niet de concentraties ervan, waardoor het bedrijf jarenlang ongestoord zijn gang kon gaan.

Vorige week zijn stalen afgenomen bij Zwijndrecht, die deze week worden geanalyseerd. Op basis van de resultaten zullen maatregen getroffen worden. Waarschijnlijk zal dat een verbod op lozingen omvatten, schrijft HLN. Op woensdag komt 3M aan het woord tijdens een hoorzitting van de milieu-inspectie.