De personeelstekorten in het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn in steeds meer sectoren voelbaar en zichtbaar. Waar eerder de vleesverwerkende industrie al de noodklok luidde, is het nu de beurt aan fastfoodketen McDonald's. Daar zijn geen milkshakes meer te krijgen in Engeland, Schotland en Wales.

Behalve de shakes, een vast onderdeel van het McDonald's-assortiment, zijn ook bepaalde andere dranken niet voorradig omdat ze niet tijdig worden geleverd. Het gaat om 1.250 vestigingen die nee moeten verkopen.

Volgens de BBC zijn er niet genoeg vrachtwagenchauffeurs om de producten af te leveren bij de vestigingen en dat zou weer komen door de coronacrisis en de Brexit. Door de coronacrisis konden vorig jaar veel rijexamens niet worden afgenomen.

En als gevolg van de Brexit zijn de voorwaarden veranderd waaronder mensen in het VK mogen werken. Recent is daar nog bovenop gekomen dat veel chauffeurs thuis moeten blijven in zelfisolatie omdat ze een waarschuwing hebben gekregen van de corona-app.