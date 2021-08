De huizenverhuurapp Airbnb roept zijn verhuurders op om Afghaanse vluchtelingen een tijdelijk onderkomen te geven. Het bedrijf betaalt de verhuurders daarvoor. In totaal wil Airbnb zo twintigduizend vluchtelingen huisvesten, kondigt CEO Brian Chesky aan op Twitter.

Nu de terreurgroep Taliban de Afghaanse hoofdstad Kaboel in handen heeft gekregen proberen heel wat Afghanen het land te ontvluchten. In Nederland zijn intussen al honderden Afghanen aangekomen die voorlopig grotendeels worden gehuisvest in een legerkazerne in het Groningse Zoutkamp.

Maar er werden ook Afghanen geëvacueerd naar andere landen en Airbnb wil zijn steentje bijdragen aan de crisis. Chesky spreekt op Twitter van "een van de grootste crisissen van deze tijd". Daarom zal het bedrijf zijn verhuurders betalen om hun huizen open te stellen voor Afghanen die een onderkomen willen. Chesky hoopt dat andere bedrijven zijn voorbeeld volgen.

Het is niet de eerste keer dat Airbnb mensen in nood opvangt. Volgens zijn website heeft het bedrijf sinds 2012 al 75.000 mensen geholpen in crisistijden, "van natuurrampen tot COVID-19". Hoeveel verhuurders deze keer willen meewerken, is niet duidelijk.