De belangrijkste beursgraadmeter AEX is dinsdag gesloten op een nieuwe recordstand van 783,15 punten en is op jacht naar de 800 puntengrens. Dat is het dubbele van het dieptepunt dat vorig jaar maart werd bereikt, toen de index van de hoofdfondsen even onder de 400 punten belandde.

"Dit is wel bijzonder", zegt beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING. "We zien een enorm herstel, terwijl we nog helemaal niet verlost zijn van het coronavirus dat de dip van vorig jaar veroorzaakte." Vooralsnog zien beleggers het zeer zonnig is, maar er dreigt wel wat gevaar vanaf de andere kant van de oceaan.

Dat aandelen het zo goed doen, heeft er voor een groot deel mee te maken dat mensen niet weten waar ze anders met hun geld heen moeten. "De rente is nog bijzonder laag", zegt Wiersma. Dat heeft dan weer te maken met de centrale banken die daarop sturen, om de economie aan de praat te houden. "En het maakt aandelen relatief aantrekkelijk."

Daar valt nog wel geld mee te verdienen. Los van dat de lage rente de koersen opjaagt, hebben bedrijven ondanks of dankzij corona ook goede zaken gedaan. "Zoals Ahold, maar ook chipparel ASML en ook Adyen doet het goed, de nieuwe economieaandelen." Maar een oude waarde als Shell, een fonds dat altijd belangrijk is voor de AEX, doet het goed door de hogere olieprijs.

800 punten halen we wel, daarna kan het afkoelen

De AEX is nog maar zo'n 2 procent verwijderd van de 800 punten. "Dat is een kleine stap, die halen we wel", denkt de ING-strateeg. Wat daarna gebeurt, is onzekerder. "Eind deze week komen de centrale bankiers in de VS bijeen", weet Wiersma. "De verwachting is dat de Federal Reserve dan aankondigt dat later dit jaar de geldkraan een stukje dichtgedraaid wordt."

Daardoor zou de rente weer kunnen oplopen en zouden aandelen dus minder aantrekkelijk kunnen worden als belegging. "De vraag is vooral wanneer er aan de kraan gedraaid wordt en hoe ver."