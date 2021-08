De Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) gaat onderzoek doen naar hoe bij Boeing wordt omgegaan met veiligheidskwesties. Uit een eerder onderzoek van de FAA blijkt dat veel werktuigbouwkundigen van de vliegtuigbouwer het moeilijk vonden om problemen te melden. Dat meldt Bloomberg op basis van een brief van het afdelingshoofd van de FAA die verantwoordelijk is voor het toezicht op Boeing.

"De bedrijfscultuur van Boeing lijkt de leden van de ODA-eenheid te belemmeren om openlijk met de FAA te communiceren", staat in de brief. ODA staat voor Organization Designation Authorization, de groep binnen Boeing die bevoegd is om namens de Amerikaanse overheid veiligheidsbeslissingen te nemen en die wordt geacht onafhankelijk te blijven.

Ruim een op de drie werknemers van de vliegtuigbouwer zei geen veiligheidsproblemen te kunnen melden zonder inmenging. Het is niet duidelijk hoeveel mensen ondervraagd zijn. De enquête werd van mei tot en met juli van dit jaar gehouden.

Boeing kampt al een tijd met defecten aan vliegtuigen. Zo stond de 737 MAX meer dan een jaar aan de grond na twee crashes die waren veroorzaakt door een computersysteem. In beide gevallen bleek een veiligheidssysteem de neus van het toestel herhaaldelijk naar beneden te duwen, ook als dat niet nodig was. Bij de crashes in Indonesië en Ethiopië kwamen honderden mensen om het leven.

Vorige maand werd nog bekend dat meer dan 2.500 Boeing 737's in de Verenigde Staten nagekeken moeten worden. De FAA meldde dat er mogelijk een defect zat in een drukschakelaar van het toestel. In juli werd ook bekend dat de vliegtuigbouwer dit jaar veel minder 787 Dreamliners gaat leveren dan voorzien. In de toestellen werd een fabricagefout ontdekt in de buurt van de neus.