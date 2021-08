Bijna 90 procent van de Nederlandse bedrijven heeft positieve vooruitzichten voor de komende twaalf maanden, blijkt uit de conjunctuurenquête van de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vastgoed- en vervoerbedrijven zien de toekomst het zonnigst in.

Uit de rondvraag komt naar voren dat bedrijven die hard geraakt zijn door lockdownmaatregelen vaker negatief naar de toekomst kijken en ook meer behoefte hebben aan extra financiering.

"In die sectoren verkeren er meer bedrijven in zwaar weer, met onder andere betalingsachterstanden. Er is daar ook meer vrees voor mogelijke nieuwe maatregelen door een stijgend aantal besmettingen in het najaar", zegt KVK-adviseur Angèle Magré.

Zo'n 12 procent van de bedrijven met vijf tot twintig werknemers heeft behoefte aan extra geld. Het gaat dan om bijvoorbeeld geld om te investeren in het bedrijf of extra werkkapitaal om voorraden of personeel te kunnen betalen. Vastgoedbedrijven, vervoerders en bedrijven in de cultuur- en horecasector hebben het vaakst kapitaal nodig.

Weinig ondernemers (zowel grote als kleine bedrijven) verwachten een faillissement in het komende jaar. De meeste faillissementen worden verwacht in de dienstensector (0,9 procent), gevolgd door de handel (0,2 procent) en de industrie (0,2 procent). Volgens Magré zorgen ondersteuningsmaatregelen als de loonkostensubsidie NOW en de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten), voor een beperking van de faillissementen.