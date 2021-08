Ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit van de bekende zakenman Richard Branson gaat naar de beurs in New York. Daarmee volgt de onderneming zusterbedrijf Virgin Galactic, een ander ruimtevaartbedrijf van de Britse miljardair, dat in 2019 al een debuut op Wall Street maakte. Met het geld dat het bedrijf via de beursgang ophaalt, wil het alle investeringen bekostigen die nodig zijn om vanaf 2023 regelmatig satellieten naar de ruimte te brengen.

De onderneming richt zich op het naar de ruimte brengen van satellieten. Dat doet Virgin Orbit met een raket die het lanceert vanaf een vliegende Boeing 747. Dit jaar lukte de onderneming dit voor het eerst. De concurrent van bijvoorbeeld Elon Musks SpaceX heeft al diverse contracten binnengesleept en wil op den duur veel meer lanceringen laten plaatsvinden.

Daarmee houdt Virgin Orbit zich bezig met een heel ander onderdeel van de ruimtevaart dan Virgin Galactic, dat vanaf volgend jaar toeristische reizen wil aanbieden naar de ruimte. Branson zelf maakte in juli al zijn eerste ruimtevlucht met een raketaangedreven vliegtuig van Virgin Galactic. Het merk Virgin dat Branson in 1970 oprichtte, is verbonden aan meer dan veertig bedrijven over de hele wereld.

Virgin Orbit wordt bij de beursgang later dit jaar gewaardeerd op ongeveer 3,2 miljard dollar (zo'n 2,7 miljard euro).

Beursnotering na een fusie

Voor de beursgang fuseert Virgin Orbit met NextGen Acquisition II. Dat is een zogeheten special purpose acquisition company, ook wel bekend als 'spac'. Dat is een fonds zonder eigen activiteiten dat al een notering heeft in New York. Via de samensmelting neemt Virgin Orbit die beursnotering over.

Investeerders, waaronder Boeing en AE Industrial Partners, hebben volgens een verklaring al 100 miljoen dollar toegezegd voor aandelen Virgin Orbit. De beursgang als geheel brengt voor het ruimtevaartbedrijf naar verwachting bijna 500 miljoen dollar aan contanten in het laatje.

De laatste tijd kiezen steeds meer Europese bedrijven voor een beursnotering in de Verenigde Staten. Zo werd maandag bekend dat het Zwitserse sneakermerk On, waarin onder anderen tennisser Roger Federer geld heeft gestoken, ook zijn opwachting gaat maken op Wall Street. Volgens deskundigen denken veel bedrijven in de VS meer geld op te kunnen halen dan aan een beurs in Europa.