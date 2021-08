Sandalenmerk Birkenstock, dat dankzij beroemde dragers ineens hip werd, steekt 100 miljoen euro in een al bestaande en een nieuwe fabriek. De helft van het geld is bestemd voor het moderniseren van de belangrijkste productiefaciliteit in het Oostduitse Görlitz, de andere helft voor de bouw van een nieuwe fabriek.

De sandalenmaker werd begin dit jaar overgenomen door een investeerder. Tot die tijd was het in handen van de familie die het oprichtte en waar het de naam aan dankt. Birkenstock zag in 1774 het levenslicht.

In de fabriek in Görlitz worden voornamelijk de traditionele slippers gemaakt, met kurk. Daar werken tegen de tweeduizend mensen. In 2015 kwam ook een goedkoper alternatief van de gezondheidssandaal op de markt, de EVA, gemaakt van rubber en kunststof. Voor de productie van die variant wordt nu een nieuwe fabriek gebouwd.

Begin jaren negentig liet het destijds veelgevraagde fotomodel Kate Moss zich voor een shoot fotograferen met Birckenstocks aan. Daarmee boorde de sandaal een heel nieuwe markt aan.

Naar verluidt heeft de investeerder, die een meerderheidsbelang in het bedrijf nam, miljarden betaald voor het merk.