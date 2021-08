Het Amerikaanse chemiebedrijf 3M loost in het Belgische Zwijndrecht een giftige stof in het water van de Schelde, dat uiteindelijk ook door de Westerschelde in Nederland stroomt. Het gaat om FBSA, een stof die zich opstapelt in de longen. Dat melden verschillende Belgische media op basis van onderzoek van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws. 3M heeft helemaal geen vergunning om de stof in de natuur te lozen.

Het chemiebedrijf ligt al langer onder vuur omdat het tot 2002 PFOS maakte, gevaarlijke chemicaliën die lijken op die van Chemours waarmee delen van Dordrecht al eerder vervuild raakten. De stoffen bleken in flinke hoeveelheden in het water en de grond in en om Zwijndrecht terecht te zijn gekomen. Dat levert gezondheidsrisico's op voor mensen in de omgeving.

Nu komt daar dus nog de stof FBSA bij. Voor die stof vroeg 3M nooit een vergunning aan om het te lozen in het water. De Vlaamse overheid meet daarom ook niet de concentraties ervan, waardoor het bedrijf jarenlang ongestoord zijn gang kon gaan.

Kankerexpert Nic van Larebeke zegt tegen de krant De Morgen dat FBSA in verband kan worden gebracht met luchtweginfecties bij kinderen onder vijf jaar en een daling van hun antilichamen, en cardiovasculaire ziektes bij volwassenen.

Of de stof ook is aangetroffen in de Westerschelde en of omwonenden daar last van kunnen krijgen, is nog niet duidelijk. Het RIVM kon daar maandag niet direct meer duidelijkheid over geven.