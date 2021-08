Toeristenlieveling Venetië wil dat bezoekers aan de stad vanaf volgend jaar eerst reserveren en een kaartje kopen om het centrum in te mogen. Daarmee wordt een maximum gesteld aan het aantal bezoekers per dag, schrijft de Italiaanse krant La Stampa.

Bij de belangrijkste toegangspunten van de stad op het water, zullen tourniquets komen, zodat mensen ook daadwerkelijk een kaartje moeten gebruiken om de stad in te kunnen. Voor de coronacrisis piepte en kraakte Venetië onder de immense jaarlijkse toeristenstromen.

Al jaren willen met name de inwoners dat er wat gedaan wordt tegen het massatoerisme. Door de coronacrisis, waardoor de toeristen zelfs even niet naar Venetië kwamen, werd die noodzaak tijdelijk minder.

Nu komen de stromen en dus ook dus discussie weer op gang. Behalve Venetië zijn er meer hotspots die niet meer terug willen naar het massatoerisme van weleer. Dat is in het belang van zowel de bestemming als de reiziger.

Vorige maand werd al besloten dat grote cruiseschepen echt niet meer welkom zijn in het helemaal niet zo grote Venetië.

'Venetië verandert in een pretpark'

Een kaartje om het centrum van de stad nog in te mogen, zou ergens tussen de 3 euro en 10 euro moeten kosten. De prijs wordt volgens La Stampa dynamisch bepaald en is afhankelijk van het seizoen en de verwachte drukte voor die dag.

De lokale bevolking, familieleden en mensen die in Venetië een hotelovernachting boeken, hoeven geen kaartje te kopen. Niet alle Venetianen zijn voorstander van het systeem. Een gemeenteraadslid meent dat Venetië door het systeem verandert in een pretpark. Alleen in een gebied als het San Marcoplein zou volgens deze bestuurder restricties kunnen worden ingevoerd.