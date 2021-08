Afgelopen kwartaal hebben veel minder bedrijven een beroep gedaan op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) dan in het kwartaal daarvoor. Het aantal aanvragen lag tijdens het tweede kwartaal 44 procent lager dan in de eerste drie maanden van dit jaar.

Het loket waar ondernemers de steun konden aanvragen, sloot voor het afgelopen kwartaal op 20 augustus.

Ondernemers met een omzetverlies van minstens 30 procent kunnen de TVL aanvragen om zo hun vaste lasten te kunnen blijven betalen. In het eerste kwartaal vroegen 113.000 ondernemers de steun aan, in het tweede kwartaal waren dat er 63.000. Een stuk minder ondernemers hadden dus steun nodig.

Daarnaast hadden de bedrijven die de steun nog wel aanvroegen minder omzetverlies dan tijdens het eerste kwartaal. Het gemiddelde omzetverlies lag afgelopen kwartaal namelijk 7 procent lager.

In verschillende sectoren ging het in het tweede kwartaal duidelijk beter dan in het eerste kwartaal. Zo lag in de horecasector het gemiddelde omzetverlies 17 procent lager dan in het eerste kwartaal. In de detailhandel lag het omzetverlies gemiddeld 10 procent lager. In de dienstverlening, waar onder meer kappers, schoonheidssalons en sauna's onder vallen, lag het omzetverlies 16 procent lager.

Ook voor het derde kwartaal kunnen ondernemers de steun weer aanvragen. Het loket opent daarvoor op 31 augustus.