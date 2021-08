Inwoners van de Noord-Hollandse gemeente Bergen die hun grote woning willen opdelen in meerdere kleinere woningen om te verkopen of verhuren, hoeven daar sinds begin dit jaar niets voor te betalen. Normaal kost zo'n procedure tussen de 2.000 en 10.000 euro, maar Bergen neemt die kosten op zich om de woningnood aan te pakken, schrijft de NOS.

De gratis vergunning kan al sinds het begin van dit jaar worden aangevraagd. De gemeente gaf er echter niet te veel ruchtbaarheid aan, omdat de coronacrisis tot lange wachtrijen leidt bij de administratie. Bergen is naar eigen zeggen de eerste gemeente die de gratis vergunning aanbiedt.

Met de regeling wil de gemeente het plaatselijke en landelijke woningtekort de kop indrukken. Maandag bleek dat de huizenprijzen met een stijging van 16,3 procent in juli hun grootste stijging in twintig jaar kennen. Het aanbod van woningen wordt steeds kleiner en wat er overblijft, wordt steeds duurder.

Er werden tot nu al zes splitsingsvergunningen aangevraagd, maar Bergen wil een promotiecampagne opstarten. Wethouder Klaas Valkering (Wonen) spreekt tegen de NOS de hoop uit dat er binnenkort 25 tot 50 vergunningen per jaar worden aangevraagd. De gemeente heeft 14.750 woningen.

Bergen heeft een overwegend oudere bevolking. Een op de drie inwoners van de gemeente is ouder dan 65 jaar. Die wonen vaak in grote woningen, waar ze niet alle ruimte optimaal benutten.

"Ze kunnen dan bijvoorbeeld in de gesplitste benedenverdieping wonen en de bovenwoning verhuren of verkopen", zegt Valkering tegen de NOS. "We streven er ook naar om de gemeente te verjongen. Door splitsing komen er meer woningen voor jongeren, die anders wegtrekken."