De waarde van de cryptomunt bitcoin is in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) voor het eerst sinds half mei weer boven de 50.000 dollar (42.675 euro) uitgekomen. In mei daalde de bitcoin zo'n 40 procent in waarde. Sinds juli zit de koers weer in de lift.

Analisten en handelaren zijn het er volgens persbureau Bloomberg niet over eens of het koersherstel duurzaam is.

Waar sommigen claimen dat de weg naar een verdere waardestijging of zelfs een verdubbeling tot 100.000 dollar open ligt, waarschuwen anderen dat de waarde van de bitcoin nu simpelweg binnen een opgerekte bandbreedte zal fluctueren.

Sinds de uitspraken van Tesla-topman Elon Musk tijdens de online bitcoinbijeenkomst B Word op 21 juli vertoont de koers weer een stijgende lijn. Musk stelde dat Tesla nog altijd van plan is de digitale munt als betaalmiddel te omarmen zodra de winning ervan minder belastend is voor het milieu. Hij zei destijds veel vooruitgang te zien op dat vlak.

Bitcoin piekte begin april op ruim 63.000 dollar.