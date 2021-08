Bedrijven die overheidsgeld ontvangen om coronatests uit te voeren, zullen strenger gecontroleerd worden of zij de procedures naleven. Dat schrijft Het Financieele Dagblad (FD). Stichting Open Nederland (SON) zegt tegen de krant extra toezicht te gaan houden na misstanden bij een Rotterdams testbedrijf.

SON krijgt bijna 1 miljard euro van het Rijk om het testen voor vakanties en voor toegang tot evenementen in goede banen te leiden. Met de coronatests, die worden uitgevoerd door elf testbedrijven, zijn bezoeken aan onder meer musea, dierentuinen, theaters en festivals weer mogelijk.

Drie kwart van het geld dat het Rijk heeft vrijgemaakt, is bestemd voor het financieren van Testen voor Toegang. Het overige deel is bedoeld voor coronatests die reizen naar het buitenland mogelijk maken.

SON betaalt van het vrijgemaakte geld verschillende bedrijven die de coronatests uitvoeren. De ingehuurde testaanbieders hebben te maken met strenge regels, om ervoor te zorgen dat overheidsgeld niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt.

Daar ging het de afgelopen tijd bij in ieder geval één van de door SON gecontracteerde aanbieders mis. Uit een opname die in handen is van het FD zou blijken dat medewerkers van het testbedrijf Covidia soms commerciële tests (waar men honderden euro's voor betaalt) verwisselden met gesubsidieerde tests. Ook voerde het bedrijf zowel tests voor evenementen als tests voor vakanties uit op dezelfde locatie, terwijl dat niet mag.

Covidia ontkent beide beschuldigingen. Het bedrijf zegt zich aan alle afspraken te houden. Toch gaat SON vaker een bezoek brengen aan de commerciële testaanbieders om eventuele misstanden te voorkomen. Als testbedrijven na een waarschuwing nog steeds in de fout gaan, kan dat er uiteindelijk toe leiden dat een commerciële aanbieder de opdracht verliest.