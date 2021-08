Containerschip Ever Given, dat in maart dagenlang het Suezkanaal in Egypte blokkeerde en daarmee een groot deel van de wereldwijde handel stillegde, is vrijdag voor het eerst weer zonder problemen door het kanaal gevaren.

De Ever Given maakte onderdeel uit van een konvooi dat van de Middellandse Zee naar de Rode Zee voer, meldt de Suezkanaal Autoriteit (SCA). Het schip is nu onderweg naar China.

De SCA schrijft op Twitter dat de Ever Given werd begeleid door twee sleepboten en meerdere ervaren gidsen. De vierhonderd meter lange Ever Given is één van de grootste containerschepen ter wereld.

Het schip kwam in maart dwars in het kanaal te liggen door hevige wind, waardoor er dagenlang geen vaarverkeer mogelijk was. Door de blokkade ontstond een file van honderden schepen, wat tot veel vertraging leidde. Bedrijven kregen hun goederen daardoor pas dagen of weken later dan ze hadden gepland.

Schip maandenlang in beslag genomen door Egypte

De Ever Given werd na een bergingsoperatie van zes dagen vervolgens drie maanden in beslag genomen door de Egyptische autoriteiten, tot rederij Evergreen (de eigenaar van het schip) en de regering het eens werden over een schadevergoeding. Hierdoor moesten bedrijven en personen die goederen op het schip hadden zelfs maanden wachten op hun spullen. Eind juli kwam het containerschip aan in Rotterdam.

Het is niet precies duidelijk hoeveel de rederij uiteindelijk betaalde aan de SCA. Naar verluidt wilde Egypte een schadevergoeding hebben van zo'n 550 miljoen dollar voor de geleden schade en reddingsoperatie.

Het verhaal is daarmee nog niet afgelopen voor de rederij. Volgens persbureau Bloomberg kan Evergreen nog duizenden rechtszaken van boze klanten verwachten, een proces dat nog jaren in beslag zal nemen. De rechtszaken worden nu allemaal gebundeld en dit jaar nog samen behandeld.