Het Nigeriaanse dochterbedrijf van Shell moet een olielocatie opgeven door een uitspraak van het Nigeriaanse hof van beroep. Dat meldt persbureau Bloomberg vrijdag. Shell gebruikt de locatie al sinds 1989, maar de rechten gaan nu over op het staatsbedrijf Nigerian National Petroleum Corp (NNPC).

De zaak draaide om het Oil Mining Lease 11-veld. Shell had al dertig jaar een exploitatievergunning voor dat veld toen een rechter in 2019 besloot die vergunning te verlengen. Deze week werd dat besluit echter teruggedraaid door het hof.

Shell is "teleurgesteld" en zegt tegen Bloomberg dat het al in beroep is gegaan tegen de uitspraak. Het bedrijf hoopt in gesprek te kunnen gaan met de Nigeriaanse autoriteiten over een oplossing.

Het Nigeriaanse NNPC is ondertussen juist erg blij met het oordeel van het hof. "Dit is een enorme overwinning voor de overheid en de inwoners van Nigeria, aangezien we nu een impuls hebben om op een verantwoorde manier om te gaan met de olie- en gasvoorraad", zegt de directeur in een verklaring.