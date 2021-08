Na moeizame tijden voor de horeca zorgt de Formule 1-wedstrijd in Zandvoort voor blije gezichten bij hoteluitbaters. In het dorp zelf zijn nog maar weinig bedden beschikbaar en ook in de omgeving zijn de hotels goed gevuld. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Over twee weken is het eindelijk zover. Voor het eerst in decennia is er weer een Formule wedstrijd op het circuit in Zandvoort. Ondanks de pandemie mag het evenement toch doorgaan, maakte het kabinet vorige week definitief bekend. En daar is niet alleen de organisatie zelf blij mee. Ook de horeca in de omgeving zal een vreugdedansje hebben gemaakt.

Want veel van die autosportliefhebbers moeten een plek hebben om te overnachten en zijn de afgelopen tijd volop gaan boeken. "We zijn al voor een groot deel volgeboekt", zegt Tom van der Veen, eigenaar van Hotel Keur in Zandvoort. Ook bij andere hotels in de plaats zijn volgens hem al behoorlijk wat kamers bezet. "Ik schat dat in totaal zo'n 70 tot 90 procent van de plekken bezet zijn."

Ook de bungalowparken in de omgeving profiteren ervan mee. Zo heeft Center Parcs een park pal naast het circuit in Zandvoort. "Elke plek in het park is bezet", meldt een woordvoerder. "Dat komt doordat een deel van de organisatie daar overnacht." Roompot heeft ook diverse parken in de omgeving en zit propvol, al zitten daar ook veel 'normale' vakantiegangers tussen.

Wel krijgt een deel van de overnachtingsplekken nog te maken met afzeggingen. Slechts twee derde van de mensen die een toegangskaart hebben gekocht, mogen ook daadwerkelijk naar het evenement komen, heeft het kabinet beslist. Er wordt geloot wie uiteindelijk naar de race mag komen. Dit betekent dat een deel van de bezoekers de hotelovernachting annuleert. "Dus enkele boekingen gaan niet door", meldt Van der Veen.

Andere plaatsen profiteren ook van de race

Ook buiten Zandvoort kan de horeca profiteren van het raceweekend. Zo krijgen hotels in het zuidelijker gelegen Noordwijk het eerste weekend van september behoorlijk wat fans over de vloer. "De hotels zitten al behoorlijk vol", zegt Nicole van Lieshout van Noordwijk Marketing.

"We weten dat het in veel gevallen gaat om Formule 1-fans, doordat mensen vorig jaar al hadden geboekt en hun verblijf gewoon een jaar hebben opgeschoven. En dat geldt trouwens niet alleen voor de hotels. Ook de campings en bungalowparken zitten goed vol."

F1-camping in Zandvoort krijgt kritiek

Om aan de grote vraag naar overnachtingen te voldoen, heeft het bedrijf dat de racewedstrijd organiseert, Dutch Grand `Prix, besloten om naast het circuit een camping in te richten. Hoewel daar behoorlijk wat animo voor is, kwam er ook kritiek.

Organisatoren van andere evenementen vinden het onbegrijpelijk dat de overheid wel toestemming heeft gegeven voor de camping, terwijl festivals niet door mogen gaan. Onder andere de organisator van Lowlands was kritisch. Dutch Grand Prix wijst erop dat het voor de camping een vergunning heeft gekregen en dat ter plekke duidelijke coronaregels gelden.