Even een McDonald's inlopen voor een kopje erwtensoep: vandaag de dag zou je vreemd aangekeken worden, maar een halve eeuw geleden kon dat gewoon. De succesvolle Amerikaanse hamburgerketen viert zaterdag zijn vijftigste verjaardag in Nederland, maar dat succes was niet vanzelfsprekend.

We gaan terug naar 21 augustus 1971: het Amerikaanse McDonald's opent zijn eerste Europese restaurant in Nederland. Niet in de Amsterdamse Kalverstraat of aan de Neude in Utrecht, maar in een buitenwijk van het Noord-Hollandse Zaandam. De reden hiervoor? Albert Heijn, die nog altijd de thuisbasis in Zaandam heeft, haalde de fastfoodketen naar Nederland.

"Er is weer wat overgewaaid uit Amerika: het 'fast food' - oftewel snelle hap-restaurant", zo omschreef dagblad Het Vrije Volk de opening van het inmiddels welbekende geel-rode restaurant. "Opzet is dat je er voor snel en weinig geld kunt eten. De kaart is beperkt tot eenvoudige hapjes die iedereen wel lust: patatjes, hamburgers, ijs, kippenboutjes, appelmoes en nog een paar andere dingen." Ook heeft de keten dan al de McKroket.

Waar je in de Verenigde Staten in de meeste gevallen een auto nodig had om iets bij de keten te kopen, was de Zaanse vestiging een restaurant met stoelen. "De Amerikanen zijn al jaren gewend eten te halen en in hun auto's op te eten. Nederlanders zijn anders, daarom komen er hier natuurlijk wel stoelen", zei McDonald's-oprichter Ray Kroc bij de opening aan de Zaanse Vermiljoenweg tegen Algemeen Dagblad.

De eerste McDonald's in Nederland én Europa aan de Zaanse Vermiljoenweg. De eerste McDonald's in Nederland én Europa aan de Zaanse Vermiljoenweg. Foto: McDonald's

Het Nederlandse sausje helpt niet

Ondanks de erwtensoep, de McKroket en de stoeltjes, oftewel: het Nederlandse sausje over het Amerikaanse concept, verlopen de eerste jaren op Europese bodem op z'n zachtst gezegd stroef. "De eerste zeven jaar waren een ramp", zei Jan Sybesma, die tussen 1974 en 1994 bij McDonald's Nederland aan het roer stond, in 1994 tegen NRC.

"Nederlanders kenden de hamburgers niet, ze waren niet gewend aan open keukens en ze wilden niet met hun handen eten", verklaarde Sybesma de opstartproblemen. Verder wees hij op de onorthodoxe locatiekeuzes. "Eén was in Zaandam in een buitenwijk van een buitenwijk, de andere was in Delft op een plek waar ik nu nog niet zou willen zitten."

Veel is veranderd, maar er is ook veel hetzelfde gebleven

Sybesma wist de boel om te draaien door juist de stadscentra - wat ten koste ging van het filiaal aan de Vermiljoenweg - op te zoeken, reclame te maken op televisie en zo het nieuwe concept bij Nederland te introduceren. En dat betaalde zich uit. Nu, precies een halve eeuw verder, is McDonald's Nederland erwtensoep op het menu armer, maar zo'n 250 vestigingen rijker.

In die periode zijn dus een hoop dingen veranderd, maar blijft de kern volgens een woordvoerder van het bedrijf hetzelfde: "Het fundament is altijd snelle service, kwaliteit en betaalbaarheid geweest. Dat was in 1971 zo en dat is nu nog zo."