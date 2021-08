VDL Nedcar kan de productie maandag na een zomerstop van drie weken niet hervatten door een gebrek aan computerchips. Dat bevestigt de Bornse automaker vrijdag aan 1Limburg, na nieuws van De Limburger op basis van een interne memo.

Het is niet de eerste keer dat de productie in het Limburgse Born wordt stilgelegd vanwege het wereldwijde chiptekort. In mei konden er tot tweemaal toe een aantal dagen geen BMW's en Mini's van de band rollen door het tekort aan het component.

Wanneer medewerkers bij de fabriek in Born de mouwen weer op kunnen stropen, is niet bekend: volgens de interne memo moet het personeel tot nader order thuisblijven. Er werken in totaal zo'n 4.500 mensen bij VDL Nedcar in Born.

Het chiptekort wordt niet alleen in Limburg gevoeld: wereldwijd hebben autoproducenten last van het gebrek. Zo maakte Toyota, de op een na grootste automaker ter wereld, donderdag bekend de autoproductie in september met 40 procent terug te schroeven wegens het gebrek aan computerchips. Ook Volkswagen lijkt richting een productievermindering te gaan.