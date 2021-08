Door de Brexit zijn er in het Verenigd Koninkrijk dit jaar mogelijk niet genoeg kalkoenen voor de kerstdiners. Daar waarschuwen Britse pluimveehouders voor, die last hebben van grote personeelstekorten. Veel Europese werknemers zijn door de Brexit uit het land vertrokken.

Een belangenvereniging voor Britse pluimveehouders zegt volgens de krant The Guardian dat er voor maar liefst een op de zes banen in de sector op dit moment geen personeel is. De voorzitter heeft de overheid al gevraagd om de regels omtrent immigratie te versoepelen, maar heeft daar nog geen reactie op gekregen.

In de sector werken meer dan 40.000 mensen maar er zijn op dit moment bijna 7.000 vacatures. Door het personeelstekort hebben sommige pluimveehouders en producenten ervoor gekozen om hun productie met tot wel 10 procent omlaag te brengen. Dat geldt op dit moment ook voor kalkoenen, al zou de productie daarvan met wel 20 procent kunnen afnemen als de pluimveehouders deze herfst en winter ook de seizoenarbeiders moeten missen.

"Er komen grote tekorten", zegt Paul Kelly, directeur van een bedrijf dat kalkoenen verkoopt. "Bedrijven kunnen het risico niet nemen om kalkoenen te fokken als we geen personeel hebben. Dat zou financiële zelfmoord zijn. Een kalkoen is na Eerste Kerstdag niets meer waard."