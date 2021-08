Het systeem voor het toewijzen van sociale huurwoningen is niet waterdicht en daardoor lukt het mensen soms om een woning te krijgen, terwijl ze daar eigenlijk geen recht op hebben. Steeds meer woningzoekenden manipuleren daar gegevens voor en zoeken bewust de randen op, blijkt donderdag uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Mede door de druk op de woningmarkt proberen meer mensen een sociale huurwoning te krijgen, terwijl ze daar eigenlijk geen recht op hebben. Daardoor krijgt de fraude een structureler karakter, schrijft de Aw, die ook benadrukt dat het aantal misstanden beperkt is en dat woningcorporaties er doorgaans goed tegen optreden.

Toch roept de Aw woningcorporaties op om alert te blijven. Dat is nodig, omdat er zelfs betaalde partijen zijn die woningzoekenden helpen aan een sociale huurwoning te komen. Medewerkers van corporaties laten weten dat ze vaak verkeerde informatie van woningzoekenden krijgen toegestuurd en dat ze soms zelfs met valsheid in geschrifte te maken krijgen.

Of je voor een sociale huurwoning in aanmerking komt, heeft onder meer met je inkomen te maken. De meeste sociale huurwoningen gaan naar mensen met een jaarinkomen van maximaal 40.000 euro. Maar de vraag naar de woningen is veel groter dan het aanbod. Begin dit jaar bleek nog uit onderzoek van de NOS dat mensen in een kwart van de gemeenten langer dan zeven jaar moeten wachten op een huis.