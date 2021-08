Toyota schroeft de productie van auto's in september met ongeveer 40 procent terug als gevolg van het chiptekort. Dat betekent dat er 360.000 auto's minder van de band rollen. Toyota is niet de eerste autofabrikant die een lagere productie aankondigt door het chiptekort.

De Japanse autofabrikant zag zich deze en vorige maand ook al genoodzaakt om de productie terug te schroeven. Daardoor worden er ook minder auto's voor de Europese markt geproduceerd. Desondanks denkt Toyota nog steeds zijn productiedoelen voor dit jaar te halen.

"We bieden onze oprechte excuses aan voor het ongemak dat onze klanten en leveranciers als gevolg van deze wijziging ondervinden", zegt het autobedrijf in een verklaring. Voorheen had Toyota relatief weinig last van het chiptekort doordat het bedrijf een grote voorraad aanhoudt.

Eerder vandaag werd duidelijk dat Volkswagen de productie wellicht ook verder moet terugschroeven. In juli deed de Duitse autofabrikant dat al, net als Daimler.

Het tekort aan chips in de auto-industrie is ontstaan doordat de bestellingen ervan tijdens de coronacrisis op een laag pitje werden gezet, terwijl de vraag vanuit de elektronicasector juist sterk steeg. Door de pandemie was er veel meer vraag naar apparatuur voor thuiswerken zoals laptops en notebooks, waardoor chipbedrijven hun productie daarop instelden. Nu de autoverkopen weer sterk aantrekken, hebben chipfabrikanten moeite om aan de grote vraag van autobouwers te kunnen voldoen.