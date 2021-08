Nederlanders gaan de laatste weken weer wat vaker naar de film, meldt bioscopengroep Kinepolis in zijn halfjaarcijfers. Begin juni zijn de filmtheaters weer opengegaan en de bezoekersaantallen van de twintig Nederlandse vestigingen van het bedrijf lopen sindsdien op.

Kinepolis is in verschillende landen actief en zag dat de bezoekersaantallen in juni uitkwamen op gemiddeld op zo'n 50 procent van de aantallen van voor de pandemie. "Dit steeg naar gemiddeld 62 procent in de maand juli. De percentages variëren per land - van 50 tot 80 procent - waarbij Frankrijk, Nederland en België de uitblinkers zijn", valt te lezen in het halfjaarverslag.

In juni bezochten 190.000 Nederlanders een Kinepolis-bioscoop. Onder meer De Slag om de Schelde en Bon Bini Lockdown waren populaire films. Exacte aantallen over juli worden niet vermeld.

Het Belgische bedrijf opende in het eerste half jaar van 2021 twee nieuwe bioscopen in ons land. Eentje daarvan is gevestigd in de Mall of The Netherlands in Leidschendam, het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland dat dit voorjaar is opengegaan. Kinepolis verwacht dat er jaarlijks 500.000 bezoekers komen in het elf zalen tellende complex. De andere nieuwe vestiging is in Haarlem.

Kinepolis boekte in totaal een omzet van 36,8 miljoen euro in de eerste helft van 2021. Dat was in dezelfde periode vorig jaar nog 112,6 miljoen, maar toen was er in de eerste maanden nog geen sprake van een pandemie. Het verlies (nettoresultaat) van het bedrijf kwam in het afgelopen half jaar uit op 45,8 miljoen euro.