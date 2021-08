Het is een historisch slechte zomer voor de Nederlandse strandpaviljoenhouders. Vergeleken met 2019, toen alles nog normaal was, hebben ze te maken met omzetverliezen tot wel 60 procent. Maar ook vergeleken met vorig jaar, het eerste coronajaar, is het nu nog slechter gesteld met de inkomsten.

Volgens André Triep van de Nederlandse Kust Vereniging (NKV) gaat 2021 de boeken in als een van de slechtste jaren ooit voor de sector. "Het weer is heel erg slecht en dat komt ook slecht uit", vat hij het leed samen. "Een deel van de strandpaviljoens is afhankelijk van dagjesmensen, het gros van feesten en partijen. Door het slechte weer laten de dagjesmensen het afweten en feesten zijn er al helemaal niet."

Waar strandpaviljoens dicht bij bewoond gebied in normale zomers een paar keer per maand feesten met dj's en vijftienhonderd bezoekers hebben, zijn dat er nu nul. "En we moeten ook nog om middernacht dicht", brengt Triep in herinnering. De omzetten die met een feest worden gedraaid, worden bij lange na niet gehaald met een normaal stranddagje.

"Maar die zijn er óók niet. Ik kan me niet herinneren dat we een dag hebben gehad dat we alle bedden hebben verhuurd. We hebben hooguit drie stranddagen gehad dit jaar, waar het er normaal toch wel tien zijn." Dat is de schuld van de weergoden. En de toeristen hebben het in het begin van het seizoen ook laten afweten, toen Nederland rood kleurde op de coronakaart. "Nu zijn er wat Duitsers, maar voor het weer hoeven ze niet te komen."

Sector wil paviljoens niet afbreken om kosten te besparen

NKV heeft samen met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Strand Nederland bij de overheid een verzoek ingediend en wil dat de seizoenpaviljoens dit jaar - net als vorig jaar - mogen blijven staan. "Dat scheelt gemiddeld 100.000 euro aan kosten voor ons en het kost de overheid niets", licht Triep toe. De paviljoens blijven dan staan als het seizoen op 1 november is afgelopen, zonder klanten te ontvangen.

"Dat kan dit jaar echt het verschil maken tussen erop of eronder." Vorig jaar gaf de overheid toestemming, in het kader van de coronacrisis. De sector hoopt daar nu weer op. En op beter weer.