Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, komt met een soort tankpas voor maaltijden. Het is de eerste stap die het bedrijf offline zet - zonder tussenkomst van internet. Werkgevers kunnen hun werknemers de pas verstrekken, zodat zij daarmee in aangesloten horeca hun maaltijden kunnen afrekenen.

Voor het offline avontuur heeft Just Eat de handen ineengeslagen met het eveneens van origine Nederlandse betaalplatform Adyen, zo hebben beide bedrijven bekendgemaakt.

"De pas past helemaal in deze tijd, waarin mensen deels terug naar kantoor gaan en weer meer onderweg zijn", zegt een woordvoerder van Just Eat. Werkgevers kunnen een tegoed op de zogenoemde Takeaway Pay Card zetten. Werknemers kunnen daarmee onderweg een broodje of bijvoorbeeld de zakelijke lunch afrekenen.

Eerder konden werkgevers hun werknemers al van tegoed voorzien zodat ze bestellingen konden plaatsen via Thuisbezorgd, maar dat betrof uitsluitend online bestellingen. Nu kan er ook in de horecazaken besteld en afgerekend worden via het bedrijf. Daardoor hoeven er geen bonnetjes meer gedeclareerd te worden bij de baas.

Vooralsnog blijft de dienst alleen beschikbaar voor bedrijven.