Hoewel de leegstand over het hele land bezien juist is afgenomen doordat zaken voor eten en drinken de gaten van de winkels vullen, loopt de leegstand in de grote centra juist op. Sinds begin dit jaar liep de leegstand in de zeventien grootste centra op van 7,9 procent tot 8,3 procent, meldt marktonderzoeker Locatus (pdf) donderdag.

"Voor corona waren dit de centra die het relatief goed deden, maar de toename van online aankopen, het mijden van drukke plekke en het wegblijven van internationale toeristen wordt hier nu het hardst gevoeld", duidt Locatus de cijfers.

Landelijk gezien staan nu zeshonderd panden minder leeg dan aan het begin van dit jaar. Dat wil niet zeggen dat er niet veel winkels de deuren hebben gesloten, dat is vaak wel het geval. Maar die panden worden overgenomen door bijvoorbeeld speciaalzaken in eten en drinken, die het goed doen sinds de coronacrisis. "Ook doe-het-zelf- en meubelzaken doen juist goede zaken."

Dat is ook terug te zien op de meubelboulevards, die voor corona juist steeds vaker te maken hadden met leegstand. Daar is de leegstand nu teruggelopen van 6,7 procent begin dit jaar tot 6,3 procent nu. De betere bezetting van de meubelboulevards en de opkomst van meer winkels voor eten en drinken zijn volgens Locatus de voornaamste reden waarom de gemiddelde leegstand daalt.

Ook worden winkelpanden die leeg komen te staan, omgebouwd tot woningen of kantoren.