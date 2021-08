De werkloosheid onder jongeren is de afgelopen maanden flink gedaald. Van alle jongeren die willen en kunnen werken, had 7,3 procent vorige maand geen werk. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het laagste percentage sinds maart 2020.

"Bij het begin van de coronacrisis was het werkloosheidspercentage onder jongeren 6,3 procent", schrijft het statistiekbureau donderdag. In april dit jaar waren er nog 128.000 jongeren zonder werk, dat aantal was vorige maand teruggelopen tot 107.000.

In de leeftijdsgroep van 25 tot 45 jaar werden door het CBS en het UWV 100.000 werklozen geturfd. "Dat waren er iets meer dan drie maanden ervoor." In de leeftijdsgroep boven de 45 jaar daalde de werkloosheid dan juist weer wel. In beide leeftijdsgroepen kwamen de percentages van het aantal mensen zonder werk weer sterk in de buurt van die van aan het begin van de coronacrisis.

Over de hele linie zaten vorige maand 289.000 mensen werkloos. Dat is 3,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen daalde de afgelopen drie maanden met gemiddeld negenduizend per maand.