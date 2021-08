De Amerikaanse pizzabezorgketen Domino's Pizza blijft maar uitdijen in Nederland. Waar de meeste Nederlandse horecazaken de deuren voor een groot deel van het afgelopen jaar gesloten moesten houden, kwamen er juist steeds meer Domino's-vestigingen bij. Tussen juli 2020 en eind juni 2021 groeide het aantal met 25 naar 326, zegt een woordvoerder woensdag tegen NU.nl.

Door de coronapandemie en de bijhorende lockdowns was het voor een groot deel van het jaar onmogelijk om binnen in een restaurant te eten. Wie geen zin had om een avondje te koken, was dus op een maaltijdbezorger aangewezen. Hier profiteerde Domino's Pizza als bezorg- en afhaaltent van: de groei van 25 vestigingen in een jaar tijd is een persoonlijk record.

Ook op het gebied van duurzaamheid maakt het bedrijf stappen. Domino's Nederland is binnen de Europese Domino's-familie de tak die het meeste elektrisch bezorgt. Dat percentage steeg van 65 procent elektrisch bezorgen naar 85 procent. In 2025 wil de keten volledig elektrisch bezorgen.

Het succes van Domino's is niet alleen in Nederland te merken: in de regio Europa steeg de omzet met 23 procent naar 922 miljoen euro. Vooral in bij onze oosterburen ging het ze voor de wind: in Duitsland steeg het aantal vestigingen met veertig.