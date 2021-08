Het aantal autoshowrooms van merkdealers zal in snel tempo minder worden. Niet alleen zoeken kopers steeds vaker online naar hun nieuwe of tweedehands auto, ook importeurs en autofabrikanten sturen vaker aan op minder vestigingen en meer online. Dat zegt Henk van der Kwast, directievoorzitter van autodealergroep Stern in een toelichting op de halfjaarcijfers van het beursgenoteerde bedrijf.

Volgens Van der Kwast zit de autosector al een tijdje in een "fundamentele transitie", die volgens hem gepaard gaat met flinke investeringen en die ook een beroep doet op het aanpassingsvermogen. "Wie het best en het snelst weet in te spelen op deze fundamentele verandering van onze branche, maakt kans een rol van betekenis te blijven vervullen voor zijn klanten", aldus de topman.

Stern heeft volgens hem de laatste tijd flink geïnvesteerd in een digitaal platform, maar ook bedrijfsprocessen werden aangepast. Van der Kwast is niet ontevreden over de prestaties van Stern in de eerste zes maanden van het jaar. De onderneming profiteerde van de groeiende vraag naar auto's, al stonden verkopen onder druk door de beperkte beschikbaarheid. Dat had onder meer te maken met tekorten aan onderdelen, zoals chips. Dit alles zorgde wel voor hogere marges, legt Van der Kwast uit.

Stern, dat door het land 64 locaties heeft, zag de omzet in het eerste half jaar van 2021 met 10 procent stijgen in vergelijking met een jaar eerder, tot 419,5 miljoen euro. Het aantal registraties van nieuwe personenauto's kwam uit op 163.000, wat een toename met 3,2 procent betekende. Het aantal geregistreerde bedrijfswagens steeg met bijna een derde tot 39.000. Het bedrijfsresultaat is op jaarbasis bijna verdubbeld tot 7,3 miljoen euro. Daarbij profiteerde Stern ook van kostenbesparingen.