De gedeeltelijke sluiting van de Chinese containerhaven Ningbo-Zhoushan vanwege een uitbraak van corona zorgt voor logistieke problemen in andere havens in het land, nu steeds meer schepen moeten uitwijken. Dat blijkt woensdag uit cijfers van persbureau Bloomberg. Nog altijd is niet duidelijk hoelang de maatregelen in de haven gaan duren. In bijvoorbeeld de havens van Sjanghai en Hongkong zijn er steeds meer opstoppingen.

Een van de terminals van Ningbo, de op twee na drukste containerhaven ter wereld, ging op last van de autoriteiten op slot toen bij een medewerker corona werd vastgesteld. De terminal is goed voor de afhandeling van een kwart van de containervracht in de haven.

De havens in China waren net verlost van de druk na de sluiting van de haven van Yantian in Shenzen. Die ging in mei dicht wegens een corona-uitbraak. Het aantal schepen dat voor anker ligt voor de kust van Xiamen aan de zuidoostkust van China steeg van zes begin deze maand tot 24 op dinsdag.

Het aantal schepen dat bereid is te wachten en voor anker ligt voor de gedeelde havens van Sjanghai en Ningbo is momenteel 141. Dat zijn er zestig meer dan gemiddeld in de periode april tot augustus.

De scheepvaartsector wordt dit jaar geteisterd door verschillende verstoringen. Die hebben gezorgd voor vertragingen in de wereldwijde leveringsketens. De problemen hebben ook gezorgd voor een stijging van de vrachttarieven, tot recordhoogten. De problemen varieerden van een enorm containerschip dat in maart enkele dagen vast kwam te zitten in het Suezkanaal tot virusuitbraken in Zuidoost-Azië en China, waardoor de productiviteit in havens daalde.